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Ученые нашли причину уникальных различий между полушариями мозга человека

Science: за асимметрию мозга человека отвечает особый белок Cachd1

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Британские ученые из Оксфордского университета открыли генетический механизм, благодаря которому полушария мозга человека различаются друг от друга. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Несмотря на свою зеркальную анатомию, левое и правое полушария человеческого мозга имеют функциональные особенности, которые влияют на нейронные связи и когнитивные процессы, такие как речь. Но как возникают эти различия в нейронных схемах, до недавнего времени было неясно.

Последние эксперименты показали, что уникальные особенности левого и правого полушарий обусловлены особым белком под названием Cachd1.

Исследователи провели генетический скрининг рыбок данио и выяснили, что при мутации Cachd1 правая половина мозга стала полным отражением левой части.

Команда обнаружила, что когда Cachd1 мутировал, область мозга, называемая хабенула, потеряла свои обычные различия. Нейроны на правой стороне выглядели так же, как на левой, что нарушало нейронные связи в хабенуле и потенциально повлияло на ее функцию.

Ученые отметили, что асимметрия мозга наблюдается у человека и многих видов животных. Понимание генетических причин этих процессов может помочь в лечении заболеваний, связанных с нарушением асимметрии — шизофрении, болезни Альцгеймера и расстройств аутистического спектра.

Ранее нейробиологи нашли причину нарушений в развитии мозга, связанную со спинномозговой жидкостью.

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