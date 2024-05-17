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Медведев предрек, что границы санитарной зоны могут пройти по Польше

Медведев: поставки Украине Storm Shadow могут расширить санзону до Польши

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Санитарная зона на Украине для защиты России от ударов может достигнуть границ Польши, при условии поставки ВСУ дальнобойного оружия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости создать «санитарную зону», благодаря которой ВСУ не смогут поражать российские объекты.

«В случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow <…> практически вся центральная и <…> часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону», — предрек Медведев, уточнив, что гарантированная санитарная зона может дойти и до Польши.

Накануне в Британии испугались возможного ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ. Член британского парламента от Лейбористской партии Фабиан Хэмильтон признался, что обеспокоен данной проблемой. Ему ответил государственный министр вооруженных сил Лео Доэрти.

Ранее в Минобороны сообщили о ночных попытках ВСУ атаковать российские территории.

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