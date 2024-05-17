Венгерский журналист оценил перспективы Станковича в «Спартаке»

Известный венгерский журналист Петер Силагьи оценил назначение Деяна Станковича на пост тренера московского «Спартака», выразив уверенность, что у специалиста, который до конца сезона возглавляет венгерский «Ференцварош», все получится в России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зная Деяна, я уверен, что он справится. Несмотря на свою жесткость, он открыт к игрокам, он подходит к работе с душой и игрокам это нравится. Деян сочетает в себе фанатичность и требовательность и открытость», — сказал Силагьи.

«Спартак» объявил накануне, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25, а Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников. В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее стало известно, почему «Спартак» не возглавил Сарри.