Над Белгородской областью уничтожили реактивные снаряды «Вампир»

Министерство обороны России сообщило, что 17 мая около 20:05 была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Подчеркивается, что штатными средствами противовоздушной обороны четырнадцать реактивных снарядов были сбиты над территорией Белгородской области.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Совхозный в Белгородской области. Он уточнил, что в результате атаки загорелись два легковых автомобиля и гараж на территории частного жилого домовладения.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.