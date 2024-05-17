Медведев раскрыл мощность российских ядерных бомб

Российские ядерные заряды существенно мощнее, чем бомбы, сброшенные США на Японию в 1945 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал поставку Украине «все более дальнобойного» западного оружия.

По словам Медведева, нестратегический ядерный арсенал, о проведении учений с которым объявила Россия, — понятие достаточно растяжимое.

«К такому оружию <…> относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man», — написал Медведев.

Он посоветовал западным кураторам «хорошо рассчитывать» дальность того, что выделяют ВСУ.

Накануне в МИД РФ пообещали зеркально отвечать Западу на ядерные угрозы. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, на Западе привыкли думать, что с Россией нужно вести дела с позиции стратегической неопределенности, двусмысленности, «чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации».

Ранее эксперт уличил Макрона в ядерном блефе.