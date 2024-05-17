В России на полгода ввели запрет на вывоз лома драгметаллов

Правительство России продлило временные ограничения на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное постановление позволит увеличить загрузку аффинажных предприятий РФ и повысить налоговые поступления.

Данное ограничение будет действовать с 20 мая по 20 ноября 2024 года. Действие последнего ограничения закончилось 30 апреля текущего года. Минпромторг ранее пояснял, что данный механизм доказал свою эффективность.

В начале мая Министерство энергетики (Минэнерго) Российской Федерации обратилось в правительство с предложением о временной остановке действующего с 1 марта запрета экспорта бензина. Об этом заявлял исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак. По его словам, российский рынок бензина перенасыщен предложением.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно вывозить золото из страны.