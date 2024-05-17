Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России на полгода ввели запрет на вывоз лома драгметаллов

Правительство РФ на полгода продлило ограничения на вывоз лома драгметаллов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России продлило временные ограничения на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное постановление позволит увеличить загрузку аффинажных предприятий РФ и повысить налоговые поступления.

Данное ограничение будет действовать с 20 мая по 20 ноября 2024 года. Действие последнего ограничения закончилось 30 апреля текущего года. Минпромторг ранее пояснял, что данный механизм доказал свою эффективность.

В начале мая Министерство энергетики (Минэнерго) Российской Федерации обратилось в правительство с предложением о временной остановке действующего с 1 марта запрета экспорта бензина. Об этом заявлял исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак. По его словам, российский рынок бензина перенасыщен предложением.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно вывозить золото из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами