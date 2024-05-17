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В Самарской области по делу о мошенничестве арестовали советника губернатора

Хинштейн: в Самарской области арестована советник губернатора Ольга Михеева

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АНО «Институт регионального развития»

В Самарской области по подозрению в мошенничестве задержана советник губернатора Ольга Михеева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, она незаконно занимала в Институте регионального развития сразу две должности — гендиректора и директора по стратегическому развитию. При этом получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.

Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 млн. рублей. Дома у Михеевой проведен обыск. В настоящее время она задержана на 48 часов, следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Хинштейн уточняет, что «Институт регионального развития» был учрежден в 2019 году по решению Самарского облправительства для «выработки предложений по концептуальным направлениям развития» региона. Ольга Михеева возглавляет его с момента создания. До того она была руководителем областного финансового контроля и была зампредом регионального правительства.

17 мая стало известно, что в Москве по делу о мошенничестве арестовали вице-губернатора Алтайского края. По неофициальным данным, у мужчины на руках были обнаружены 18 млн рублей, полученные от неизвестного лица. За день до этого в правительстве Алтайского края прошли обыски.

Ранее в Госдуме призвали информировать россиян о мошенниках через сериал.

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