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В Пермском крае мужчина спас подругу от ревнивой супруги с ножом

В Прикамье мужчина спас знакомую от нападения своей ревнивой сожительницы

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пермском крае осудили женщину, которая пыталась расправиться с приятельницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В августе прошлого года жительница Горнозаводска пришла в дом к знакомой, в гостях у которой в тот момент находился ее возлюбленный.

«На почве ревности подсудимая напала на женщину, нанеся ей неоднократные удары ножом по телу. Преступные действия фигурантки дела были пресечены сожителем, выбившим нож из ее рук», — отметили в ведомстве.

В итоге жертва была своевременно доставлена в больницу и выжила, а нападавшая оказалась на скамье подсудимых. Приговором суда ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, их она проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Бразилии ревнивая жена отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз.

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