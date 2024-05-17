«Фонтанка» назвала причину взрыва в академии имени Буденного в Петербурге

В подвале Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге взорвался учебный боеприпас. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, на месте происшествия как минимум двое пострадавших.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы. Отмечалось, что по одной из версий академия могла пострадать из-за атаки БПЛА.

В апреле стало известно, что власти Северной столицы хотят запретить публиковать данные о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в городе. Администрация планирует до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов.

Ранее в Петербурге против дрона впервые применили зенитно-ракетный комплекс.