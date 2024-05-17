Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Фонтанка» назвала причину взрыва в академии имени Буденного в Петербурге

«Фонтанка»: в академии имени Буденного в Петербурге взорвался учебный боеприпас

В подвале Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге взорвался учебный боеприпас. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, на месте происшествия как минимум двое пострадавших.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы. Отмечалось, что по одной из версий академия могла пострадать из-за атаки БПЛА.

В апреле стало известно, что власти Северной столицы хотят запретить публиковать данные о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в городе. Администрация планирует до середины декабря 2024 года запретить распространение и публикацию любой информации, позволяющей установить места дислокации вооруженных сил и расположения инфраструктурных объектов.

Ранее в Петербурге против дрона впервые применили зенитно-ракетный комплекс.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами