Лукашенко категорически отверг возможность повторных выборов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади... Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность повторного проведения выборов главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в поддержку действующей власти, трансляция велась на Youtube-канале белорусского «Радио Свобода».

Повторные выборы приведут к гибели Белоруссии как государства, уверен Лукашенко. По его мнению, если страна «пойдет на поводу» у зарубежных государств, требующих повторных выборов, она «сорвется в штопор» и никогда не стабилизируется.

Кроме того, президент считает, что фальсификации выборов с результатом более 80% быть не может. Он также заверил, что никогда не предавал и не предаст Белоруссию, а в конце своего выступления объявил, что стоит на коленях перед белорусами.