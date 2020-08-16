Лукашенко категорически отверг возможность повторных выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность повторного проведения выборов главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в поддержку действующей власти, трансляция велась на Youtube-канале белорусского «Радио Свобода».

Повторные выборы приведут к гибели Белоруссии как государства, уверен Лукашенко. По его мнению, если страна «пойдет на поводу» у зарубежных государств, требующих повторных выборов, она «сорвется в штопор» и никогда не стабилизируется.

Кроме того, президент считает, что фальсификации выборов с результатом более 80% быть не может. Он также заверил, что никогда не предавал и не предаст Белоруссию, а в конце своего выступления объявил, что стоит на коленях перед белорусами.