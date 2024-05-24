Песков рассказал об опыте использования Кремлем «аськи»

В Кремле раньше использовали мессенджер ICQ, но с течением времени платформа стала неконкурентоспособной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Были времена, когда пользовались», — пояснил представитель Кремля.

Однако впоследствии площадка отстала по развитию от конкурентов и перестала быть оптимальной для президентской администрации, подчеркнул он.

Незадолго до этого стало известно, что принадлежащий VK мессенджер ICQ закрывается 26 июня 2024 года. Согласно информации компании, VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов.

Перед этим сообщалось, что в 2024 году Telegram стал самым востребованным онлайн-сервисом в России.

Ранее в России создали сервис, предотвращающий утечки в ICQ и других мессенджерах.