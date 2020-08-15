Штаб Тихановской: о втором туре президентских выборов не может быть речи

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отверг возможность проведения второго тура президентских выборов в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени», — сказала она.

Красулина выразила мнение, что мировое сообщество признает Тихановскую избранным президентом Белоруссии.

«Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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