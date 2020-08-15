Цепкало: в Белоруссии на меня завели уголовное дело и подали в розыск

В Белоруссии на незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало завели уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Об этом Цепкало сообщил РИА «Новости».

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — заявил Цепкало.

Также Цепкало сообщил, что в Белоруссии он объявлен в розыск.

Ранее Цепкало объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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