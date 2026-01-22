Размер шрифта
Путин подтвердил планы по переговорам с представителями Трампа

Путин подтвердил, что 22 января проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведет в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом он заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности, передает ТАСС.

«Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования», — сказал он, говоря о приглашении России в «Совет мира», ситуации в секторе Газа и об усилиях США по урегулированию российско-украинского конфликта.

21 января Уиткофф сообщил, что в четверг он и Кушнер отправятся на встречу с Путиным.

Первая встреча российского лидера с представителями президента США Дональда Трампа состоялась в Кремле 2 декабря.

Ранее сообщалось, что Путин получил проект мирного плана по Украине.

