Лукашенко: страну мы никому не отдадим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания с генштабом заявил, что обстановку в стране «продолжают раскачивать». Об этом сообщает «БелТА».

Он подчеркнул, что из происходящего на улицах Белоруссии «ничего не получится».

«Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — добавил Лукашенко.

Президент отметил, что Белоруссия находится в центре Европы, поэтому «мы никогда не успокаивались». Политик заключил, что власти страны должны быть всегда готовы «вовремя ответить на любые угрозы».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышли на свободу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Заставлю плакать»: Чак Норрис пригрозил Лукашенко

— Сотни человек пришли проститься с погибшим в ходе демонстраций в Минске

— Путин и Лукашенко уверены, что возникшие в Белоруссии проблемы скоро разрешатся