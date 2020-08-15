В Раде заявили о готовящемся госперевороте Порошенко

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко готовит государственный переворот.

По его словам, политик мог запланировать переворот на 24 августа 2020 года в День независимости.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne, решив не уточнять, откуда у него такие сведения.

Он добавил, что бывший президент страны «финансирует националистические группы», готовя их к маршу, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом.

По мнению депутата, в перевороте могут принять участие сторонники бывшего главаря Правого сектора» Дмитрия Яроша и боевики экстремистской организации «Азов».

Кива отметил, что захват власти Порошенко планирует уже полгода, но украинские спецслужбы не противодействуют этому процессу.

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