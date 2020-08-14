Лукашенко не считает протесты в Белоруссии катастрофой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране во время заседания Совбеза, заявил, что не считает акции катастрофой. Его цитирует «БелТА».

По мнению политика, то, что происходит в республике не является «уж слишком перенапряженной ситуацией» или «катастрофой».

«Но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать», — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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