Москва выразила обеспокоенность протестами в Белоруссии

Москва обеспокоена протестами в Белоруссии после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала Захарова.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

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