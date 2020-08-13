Москва выразила обеспокоенность протестами в Белоруссии
Москва обеспокоена протестами в Белоруссии после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала Захарова.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
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