Минские переговоры по Донбассу могут перенести в Швецию
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию в Швецию, если возможность проведения диалога в Минске пропадает.
«Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева», — сказал он в эфире «Украинского радио».
Кравчук отметил, что переговоры можно вести в нейтральном государстве, например в Швеции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе не будут прекращаться, несмотря на протесты в Белоруссии. Ожидается, что следующее заседание пройдет в Минске 18 августа.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
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