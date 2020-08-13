Киев направил Минску ноты с просьбой предоставить сведения о задержанных украинцах

МИД Украины направил две ноты в адрес Минску с просьбой предоставить сведения о задержанных украинцах в период с 9 по 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинского ведомства Дмитрия Кулебы.

По его словам, Киев информирован о задержании в Белоруссии граждан Украины Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также гражданки Алешиной.

Министр заявил, что украинская сторона требует немедленной встречи консула с этими гражданами.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мне стыдно»: несколько силовиков поддержали протестующих в Белоруссии

— В Минске продолжаются акции солидарности с задержанными

— Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию