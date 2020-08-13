Еще один депутат Рады заразился коронавирусом

У депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Романа Грищука выявили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«У нас с женой положительные тесты… Самочувствие более-менее нормальное», — написал парламентарий.

Он также призвал украинцев не относиться легкомысленно к болезни и придерживаться правил карантина.

Согласно последним данным минздрава Украины, в стране зарегистрировано 84 548 случаев COVID-19, скончались 1 970 человек, вылечились 45 686 человек.

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