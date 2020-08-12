Эксперт рассказал о страхе смертной казни у Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял возможность мирно оставить свой пост и до последнего намерен подавлять протест, так как в стране за насильственный захват власти предусмотрена смертная казнь, пишет Ura.ru со ссылкой на слова гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенко.

«Он провел ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки. В Беларуси есть наказание за захват власти, в том числе и высшая мера. Поэтому те, кто власть удерживают, опасаются, что оппозиция применит эти законы, если встанет у руля», — заявил Гращенко.

По словам специалиста, в настоящий момент Лукашенко уже не сможет мирно уйти из политики, а решения остается всего два — покинуть страну в неизвестном направлении или до последнего подавлять протесты, задействовав любые силы.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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