Глава МИД Литвы рассказал о скором выступлении Тихановской

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что вступал в контакт с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая сейчас находится в республике, она в ближайшее время выступит. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал министр.

Ранее Тихановская посещала белорусский ЦИК. Она подала жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями законодательства при подсчете голосов и потребовала повторного подсчета. После этого с ней не могли установить связь несколько часов. Позже стало известно, что она прибыла в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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