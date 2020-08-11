Парламент Белоруссии сделал заявление по ситуации с протестами

Парламент Белоруссии осуждает попытки дестабилизировать ситуацию в стране, указано в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей. Об этом сообщает «БелТА».

В заявлении отмечается, что действия правоохранительных органов в отношении участников акций протеста в Белоруссии являются «адекватными провокациям участников несанкционированных акций».

«Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», — подчеркивает парламент.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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