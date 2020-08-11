В ООН призвали Белоруссию соблюдать права на свободу слова и мирные собрания
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает власти Белоруссии обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова и мирных собраний граждан. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
«Мы глубоко обеспокоены известием о том, что во время столкновений погиб один протестующий, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих», — сообщила Тросселл.
Она подчеркнула, что в ООН уже не первый раз призывают власти Белоруссии обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений.
Любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам «необходимости и соразмерности», добавила она. По словам Тросселл, УВКПЧ ООН обеспокоено сообщениями об использовании резиновых пуль, водометов и «электрошоковых гранат» против мирных демонстрантов.
Ограничение интернета также вызывают обеспокоенность, так как это приводит к «неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе средств массовой информации», заявила Тросселл.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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