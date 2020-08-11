Трамп считает, что Россия и КНР желают его поражения на предстоящих выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.

«Китай очень сильно хочет, чтобы мы проиграли. И знаете, кто еще не рад нам? Россия», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

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