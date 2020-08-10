Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь впервые за несколько часов, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на штаб политика.

В штабе заявили, что с Тихановской «все хорошо».

Светлана Тихановская не выходила на связь несколько часов после подачи в белорусский Центризбирком жалобы с требованием повторного подсчета голосов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

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