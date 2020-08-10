В Белоруссии на протестах пострадали 39 правоохранителей и 50 гражданских лиц
В Белоруссии на протестах, начавшихся после президентских выборов, пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на МВД.
В министерстве добавили, что погибших нет и призвали не верить распространяемым фейкам. Также добавляется, что всем раненным оказали медицинскую помощь.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В штабе Тихановской отказались признавать результаты выборов президента Белоруссии
— МВД Белоруссии опровергло данные о погибшем на протестах в Минске