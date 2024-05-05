Туктамышева рассказала о грандиозных планах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что еще не выбрала, где проведет отпуск, но у нее грандиозные планы, передает Sport24.

«Пока непонятно, как я проведу отпуск. Но планы грандиозные! Может быть, это будет Португалия. Может, Дубай. Посмотрим, как это будет по реализуемости», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Татьяна Тарасова назвала главную фигуристку России.