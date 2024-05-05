Число сторонников тори в Британии сократилось в два раза

Британская консервативная партия (тори) потеряла около 50% процентов мест в региональных законодательных собраниях по итогам местных выборов. Об этом сообщает Sky News.

Число кресел у консерваторов сократилось до 515, уменьшившись на 474. При этом их соперники из Лейбористской партии получили 1158 мест, увеличив результат на 186 мест по сравнению с результатами год назад. При этом тори опережают не только лейбористы, но и Либеральная демократическая партия с 522 голосами.

При этом по числу местных советов с контролируемым партией большинством лейбористы опережают тори в 8,5 раз — 51 против шести.

До этого лидер лейбористов Британии Стармер призвал премьера Британии Риши Сунака к досрочным выборам.

Перед этим сообщалось, что британская оппозиция ожидает проведения досрочных выборов в мае 2024 года.

Ранее Сунак объяснил выбор в пользу военных расходов за счет социальных угрозой от «авторитарной оси».