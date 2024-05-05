Экс-агент ЦРУ назвал условия для вторжения американских войск на Украину

США потребовались бы большая армия и несколько месяцев серьезных приготовлений в случае интервенции на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

По его словам, для вмешательства в украинский конфликт Вашингтону надо от пяти до семи месяцев. Речь идет о предварительной подготовке, в рамках которой США будет необходимо нарастить свои силы в Румынии и Германии.

«Вы думаете, что русские будут просто так сидеть и смотреть, как американцы собирают армию в 600–700 тыс. человек?» — задал риторический вопрос эксперт.

Он добавил, что в настоящее время Вашингтон не способен осуществить столь масштабную военную акцию. Общая численность американских войск, которые дислоцируются в разных частях мира, составляет не более 420–450 тыс. солдат.

При этом, если США решат вторгнуться на Украину, им придется отозвать своих военнослужащих из Африки и Латинской Америки. То же касается и других регионов, резюмировал Джонсон.

30 апреля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал возможное появление американских войск на Украине. Он подчеркнул, что Москва будет считать подобные действия американской стороны интервенцией и оккупацией.

Ранее в конгрессе США рассказали, при каком условии власти страны отправят войска на Украину.