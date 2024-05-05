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Тюкавин удивился своему голу пяткой в ворота «Сочи»

Футболист «Динамо» Тюкавин удивился своему голу пяткой в ворота «Сочи»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что сам удивился своему голу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», передает РИА Новости.

«Я сам удивился. Развернулся, попал, вратарь завалился. Я разворачивался, удобно было ударить пяткой. Ничего сверхъестественного», — сказал Тюкавин.

«Динамо» победило со счетом 3:2.

За «Динамо» точными ударами отметились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. За «Сочи» забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» набрало 50 очков и сравнялось по этому показателю с петербургским «Зенитом» и «Краснодаром», которые возглавляют таблицу. «Сочи» занимает 16-е место, набрав 20 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» Марцел Личка назвал фантастикой гол Тюкавина в матче с «Сочи».

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