В штабе Тихановской отказались признавать результаты выборов президента Белоруссии

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что их штаб не признает официальные данные ЦИК по итогам голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, штаб получил информацию от участковых комиссий, где подсчитали голоса без фальсификации.

«Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет», — сказала Ковалькова.

На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, которые не отражают всей картины, Ковалькова возразила, что это «вся картина, потому что участки расположены по всей Белоруссии».

Она отметила, что не может быть так, что на одном участке Тихановскую поддерживают 90% избирателей, а на втором 3-8%.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

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