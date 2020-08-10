Лукашенко набирает 80,23% на выборах президента Белоруссии

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,23% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек или 80,23%», — сказала она.

Ермошина добавила, что оглашенные сегодня предварительные итоги выборов вряд ли изменятся.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. На пост претендовали пять кандидатов. Всего в голосовании приняли участия 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

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