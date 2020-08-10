Итоговую явку на выборах в Белоруссии огласили в ЦИК

В белорусском ЦИК огласили данные по итоговой явке на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на избирательную комиссию страны.

Так, итоговая явка составила 84,05%.

По данным агентства, в Минске явка составила 66,1%, а в самой Минской области — 84,53%. Кроме того, в Витебской области явка составила 82,73%, в Гомельской — 89,81%, в Гродненской — 88,81%, а в Могилевской и Брестской — 90,44% и 91,97% соответственно.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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