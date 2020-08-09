Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Белорусский лидер традиционно отдал голос на территории Белорусского государственного университета физической культуры.

На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

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