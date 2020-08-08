Глава Евросовета призвал к независимому расследованию взрыва в Бейруте

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего визита в Бейрут призвал провести независимое расследование взрыва, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Мишель предложил европейскую экспертизу.

4 августа в порту Бейрута случился мощный взрыв. В результате трагедии пострадали более 6 тысяч человек, свыше 300 тысяч человек остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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