Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко досрочно проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря кабмина Александру Исаеву.

По ее словам, глава правительства республики пришел на избирательный участок со своей супругой Ириной и двумя дочерьми.

Головченко признался, что голосует досрочно из-за плотного рабочего графика, «сегодня выдалась небольшая пауза, решили воспользоваться ей и проголосовать».

На вопрос, за кого политик отдал голос, тот ответил, что «выбор очевиден».

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.

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