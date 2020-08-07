В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

В Минске задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Смоленчук был задержан вместе со своей женой Жанной Мякиш.

Задержанные находятся в Заводском РУВД по городу Минск.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

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