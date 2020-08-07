Тихановская назвала глупостью свое решение баллотироваться в президенты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на пост главы государства вместо своего супруга Сергея Тихановского принесло столько проблем, что эту инициативу следует назвать глупостью. Об этом она заявила в интервью для портала Тut.by

По словам Тихановской, если бы она знала, как будет тяжело и как все далеко зайдет, то она «сто раз подумала бы».

«Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — заключила Тихановская, добавив, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а к предвыборной суете и давлению силовых структур она была не готова.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Одного из кандидатов — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После отказа ЦИК в регистрации инициативной группы Тихановского на пост президента страны решила баллотироваться его супруга Светлана.

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