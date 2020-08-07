Назначена дата международной конференции по оказанию помощи Ливану

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Международная конференция по оказанию помощи Ливану для ликвидации последствий взрыва пройдет в воскресенье, 9 августа, в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

Конференция будет организована Францией и направлена на сбор экстренной помощи Ливану для ликвидации последствий катастрофы, сказал Мамер.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 154 человека. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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