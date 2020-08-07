Трамп: любые сделки с материнской компанией TikTok будут запрещены в сентябре

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», который отводит для американских компаний ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance, сообщает РИА «Новости».

Запрещаются «любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США», — говорится в документе за подписью Трампа.

Согласно тексту указа, распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из КНР продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

На прошлой неделе корпорация Microsoft продолжила переговоры с компанией ByteDance о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Глава государства, в свою очередь, продолжает настаивать, чтобы приложение было выкуплено полностью и во всех странах мира до 15 сентября.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

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