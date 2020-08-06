Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов дать вооруженный отпор, если все варианты решить «гибридную войну» будут исчерпаны. Об этом пишет «Интерфакс».

«Но если все варианты гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения», — ответил Лукашенко на соответствующий вопрос.

Президент добавил, что никогда не будет стрелять первым, потому что это «подарок врагам».

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