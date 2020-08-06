В Белоруссии знали, кто давал команды задержанным россиянам, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных в Белоруссии россиян полностью контролировали и знали, с кем они связаны, с кем созванивались. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

«Мы видели с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды», — сказал президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить прокуроров России и Украины для разбирательства из-за задержанных под Минском россиян.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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