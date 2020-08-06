Задержана глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Тихановской

Глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз была задержана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.

Мороз была задержана около 11.00 мск на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу. Отмечается, что ее задержали люди, представившиеся сотрудниками МВД.

На данный момент телефон политика недоступен, ее местонахождение неизвестно.

Отмечается, что в четверг, 6 августа, была запланирована акция оппозиции на фоне выборов в Белоруссии.

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