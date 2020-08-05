Лукашенко рассказал, что лежит в основе его политики
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в основе его политики лежит справедливость, передает БелТА.
«Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики», — рассказал глава государства.
Он добавил, что в законах порой трудно прописать все тонкости. По этой причине, в первую очередь, необходимо рассматривать ситуации с точки зрения справедливости.
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