Лукашенко рассказал, что лежит в основе его политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в основе его политики лежит справедливость, передает БелТА.

«Справедливость — это основа того, что я пытаюсь делать, или проведения любой политики», — рассказал глава государства.

Он добавил, что в законах порой трудно прописать все тонкости. По этой причине, в первую очередь, необходимо рассматривать ситуации с точки зрения справедливости.

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