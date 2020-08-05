Дегтярев заявил, что не станет повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует повышать себе зарплату, передает РИА «Новости».

По его словам, обратное было бы «не этично». Он отметил, что его зарплата будет такой же, как и у бывшего главы региона Сергея Фургала.

«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», — сказал Дегтярев.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Президент России Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Экс-губернатор Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия».

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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