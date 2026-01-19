Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Итальянский модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает телеканал SkyTG24.

По информации журналистов, Гаравани скончался 19 января в своей римской резиденции, в окружении близких. Прощание будет проходить в Риме 21 января и 22 января. Похороны состоятся в пятницу, 23 января в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири.

Валентино Гаравани — итальянский модельер, основатель дома моды Valentino. Родился в городе Вогере, учился в Милане и Париже, работал в домах моды Жана Десса и Ги Лароша, после чего открыл собственное ателье в Риме.

Вместе с деловым партнером Джанкарло Джиамметти он развил международный бренд, открыв бутики в Европе, США и Японии. Среди его клиенток были Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и принцесса Маргарет. В 1967 году он представил знаменитую «белую коллекцию» с логотипом «V».

Валентино также выпускал парфюм, открыл Академию моды в Риме и продолжал работать в своей компании до ухода из индустрии моды в 2007 году. Его имя стало символом элегантного и утонченного стиля.

Ранее умер британский модельер Энтони Прайс.