Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

Чемпион Больших шлемов рассказал, кому на Australian Open проиграет россиянка

Экс-теннисист Ольховский: Калинской будет тяжело против Свентек
Satish Kumar/Reuters

Знаменитый в прошлом теннисист двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о вероятности встречи россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в матче одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, а также скептически оценил шансы Анны Калинской пройти дальше третьего круга.

«У Калинской тяжело – Свентек в третьем круге. У Андреевой и Шнайдер есть возможность, что они между собой сыграют, но опять же там не все так просто. На старте у Шнайдер Крейчикова – очень тяжелый соперник. Да и у Андреевой тяжелая сетка. Второй круг против Саккари, там не все так просто, то есть нелегко будет. И в третьем круге Ястремская или Томлянович – очень нелегкая сетка, поэтому для меня среди наших девушек наилучшие шансы у Самсоновой по сетке», — считает Ольховский.

Андреева и Шнайдер много играли в паре, а на этом Australian Open могут сыграть друг с другом в матче 1/8 финала. Обе победили в своих играх первого раунда. Посеянная 31-й Анна Калинская еще не стартовала на турнире, но в третьем круге может сойтись со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Ранее Новак Джокович отказался говорить о завершении карьеры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659215_rnd_9",
    "video_id": "record::4b365cf8-9089-4d06-b405-e0381380d495"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+