Чемпион Больших шлемов рассказал, кому на Australian Open проиграет россиянка

Знаменитый в прошлом теннисист двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о вероятности встречи россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в матче одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, а также скептически оценил шансы Анны Калинской пройти дальше третьего круга.

«У Калинской тяжело – Свентек в третьем круге. У Андреевой и Шнайдер есть возможность, что они между собой сыграют, но опять же там не все так просто. На старте у Шнайдер Крейчикова – очень тяжелый соперник. Да и у Андреевой тяжелая сетка. Второй круг против Саккари, там не все так просто, то есть нелегко будет. И в третьем круге Ястремская или Томлянович – очень нелегкая сетка, поэтому для меня среди наших девушек наилучшие шансы у Самсоновой по сетке», — считает Ольховский.

Андреева и Шнайдер много играли в паре, а на этом Australian Open могут сыграть друг с другом в матче 1/8 финала. Обе победили в своих играх первого раунда. Посеянная 31-й Анна Калинская еще не стартовала на турнире, но в третьем круге может сойтись со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

