Стали известны дата и место похорон основателя модного дома Valentino

Похороны модельера Валентино Гаравани пройдут 23 января в Риме
Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, пройдут в пятницу, 23 января, в Риме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его фонд.

Уточняется, что Гаравани похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). Церемония прощания с ним будет проходить в Риме 21 и 22 января.

Модельер, чья карьера продолжалась более полувека, скончался 19 января в возрасте 93 лет.

Валентино Гаравани родился в городе Вогера 11 мая 1932 года. Начал увлекаться рисованием еще в детстве. Позже Валентино захотел стать модельером одежды и поступил в Академию искусства в Милане. В 17 лет он отправился в Париж. Параллельно с занятиями в школе моды он осваивал искусство танца. В 1960 году вернулся в Италию, а затем вместе с деловым партнером Джанкарло Джиамметти развил международный бренд Valentino, открыв бутики в Европе, США и Японии. Среди клиенток Гаравани были Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и принцесса Маргарет. В 1967 году он представил знаменитую «белую коллекцию» с логотипом «V».

В сентябре 2007 года Валентино объявил, что хочет оставить мир моды после своего последнего показа. В январе 2008 года Валентино был награжден Медалью города Парижа за работу в модной индустрии.

Ранее умер британский модельер Энтони Прайс.

